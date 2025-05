News Tv. Nunzia De Girolamo, grandi manovre in Rai: di chi potrebbe prendere il posto. Sta per cambiare il volto del pomeriggio televisivo domenicale. Un ritorno confermato, un possibile addio, e una nuova protagonista pronta a prendersi la scena: qualcosa bolle in pentola in casa Rai e le indiscrezioni, come spesso accade, dicono molto più di quanto non sembri.

Rai e l’estate: nuovi volti e palinsesti rinnovati

Con l’arrivo della bella stagione, anche in Rai si respira aria di cambiamento. Come da tradizione, l’estate porta con sé una revisione dei palinsesti, pensata per offrire ai telespettatori contenuti più leggeri ma comunque capaci di intrattenere e fidelizzare. Tra le conferme, spiccano programmi di informazione quotidiana e spettacolo, ma è nei volti nuovi che l’azienda ha deciso di puntare per dare una scossa all’offerta. La Rai sembra voler mescolare carte e linguaggi, sperimentando con nuovi format e collocazioni orarie per attrarre anche un pubblico giovane e più dinamico. Un’estate che si preannuncia, dunque, tutt’altro che di routine.

Mara Venier torna a Domenica In

Dopo settimane di rumors e speculazioni, è stata proprio Mara Venier a spegnere ogni dubbio: condurrà la nuova edizione di Domenica In. A confermarlo è stata lei stessa in un’intervista al Corriere della Sera, mettendo così fine a una ridda di voci che la volevano pronta a lasciare la guida dello storico contenitore domenicale. La notizia ha riportato un po’ di stabilità nel palinsesto pomeridiano della domenica, ma l’equilibrio è solo apparente: qualcosa si sta muovendo subito dopo Domenica In, e potrebbe trattarsi di un vero e proprio ribaltone.

