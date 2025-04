Stefano De Martino, la frecciatina a Belen durante la diretta di “Affari Tuoi”

News Tv. La relazione tra Stefano De Martino e Belen Rodriguez ha sempre vissuto sotto la pressione costante dei media. Ogni gesto, ogni dichiarazione, ogni viaggio veniva analizzato e discusso. E ad oggi si parla ancora dei due, tra chi spera in una riconciliazione chi si chiede se i due troveranno un nuovo amore. Durante una delle ultime puntata di Affari Tuoi, è arrivata la frecciatina di Stefano De Martino a proposito del matrimonio con Belen Rodriguez. (Continua dopo le foto)

Dalla favola all’epilogo: la storia di Stefano e Belen

Il matrimonio tra Stefano De Martino e Belen Rodriguez fu uno degli eventi più seguiti dal gossip italiano. I due si conobbero nel 2012 dietro le quinte di Amici di Maria De Filippi, dove lui era uno dei ballerini più amati e lei già una star consolidata. La loro storia d’amore nacque sotto i riflettori, tra sguardi complici e inevitabili polemiche, soprattutto a causa della precedente relazione di De Martino con Emma Marrone. Nonostante le difficoltà, i due convolarono a nozze e, l’anno seguente, nacque il figlio Santiago. Tuttavia, anche le favole più belle conoscono ostacoli e, dopo numerosi tentativi di riconciliazione, nel 2023 arrivò la separazione definitiva. (Continua dopo le foto)

Il matrimonio tra Belen e Stefano: un evento mai dimenticato

Le nozze tra Stefano e Belen rimasero impresse nell’immaginario collettivo per la loro opulenza. L’Abbazia di Santo Spirito fu teatro di un evento lussuoso con centinaia di invitati, tra cui numerosi volti noti dello spettacolo. Gli allestimenti sfarzosi, l’abito da sogno di Belen, la festa curata nei minimi dettagli: tutto contribuì a rendere quel matrimonio una vera e propria produzione hollywoodiana. Tuttavia, come ricordato dal conduttore napoletano, il prezzo da pagare — in senso letterale e metaforico — fu altissimo e ancora oggi lascia qualche strascico. Cosa ha detto durante la diretta di Affari Tuoi?

