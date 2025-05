News Tv. “Uomini e donne”, scivolone di Gianmarco a pochi giorni dalla scelta: il gesto scatena la polemica. Gianmarco Steri continua a far parlare di sé nel trono classico di Uomini e Donne. Dopo l’uscita di scena di Francesca Polizzi, il tronista ha deciso di accelerare il suo percorso, compiendo un gesto inaspettato che ha acceso il dibattito tra fan e opinionisti. Una mossa che qualcuno ha definito coraggiosa, altri semplicemente fuori luogo. Ma una cosa è certa: Gianmarco ha deciso che è tempo di capire davvero chi vuole al suo fianco. (Continua a leggere dopo la foto…)

“Uomini e donne”, cosa è successo nell’ultima puntata

Nonostante le incertezze iniziali e qualche frenata di troppo, il tronista sardo sembra finalmente pronto a mettere da parte dubbi e tatticismi. La partenza di Francesca Polizzi, che per lungo tempo sembrava la favorita del suo cuore, ha creato un vuoto… ma anche uno spazio da riempire con nuove consapevolezze. Ora restano solo Cristina e Nadia, due corteggiatrici dal carattere molto diverso, ma entrambe determinate a conquistarlo. E in questo momento così delicato, Gianmarco ha scelto di sorprendere tutti con un’iniziativa fuori copione. Ma andiamo con ordine. (Continua a leggere dopo la foto…)

Il trono classico e il gesto che divide il pubblico

Quando si dice “mettersi in gioco”, Gianmarco Steri non si tira certo indietro. In una delle ultime puntate, ha deciso di fare qualcosa che nel programma capita di rado — e che non ha lasciato indifferente nessuno. Un’azione che per alcuni è stata una prova di serietà, per altri un vero scivolone. Perché se è vero che a Uomini e Donne ogni trono è un piccolo romanzo, quello di Gianmarco ora sembra entrare nel capitolo più delicato.

