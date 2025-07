Personaggi tv. Antonella Clerici, ecco perché ha una telecamera della Rai “nascosta” in casa – Non è mai stata una conduttrice qualunque. Antonella Clerici è quel volto rassicurante che ci accompagna da oltre trent’anni, tra ricette fumanti, risate di cuore e programmi diventati cult. Ma dietro il sorriso solare e la voce inconfondibile c’è molto di più: c’è una donna che ha saputo reinventarsi mille volte, restando sempre fedele a se stessa. Dal calcio alla cucina, dalla musica al talk, ogni format che ha toccato è diventato un successo. Non per caso, ma per talento, esperienza e soprattutto autenticità.

Leggi anche: Alessia Marcuzzi lascia la Rai, nuovo inizio per lei: dove la rivedremo

Leggi anche: Can Yaman, non lo vedremo più in “Viola come il mare”: ecco il motivo

Antonella Clerici, ecco perché ha una telecamera della Rai “nascosta” in casa

C’è un momento, però, che segna davvero uno spartiacque nella sua carriera e nella sua vita: il trasferimento nella celebre “casa nel bosco”. Dopo anni in città, sotto i riflettori, tra Roma e Milano, Clerici ha deciso di rallentare e ritrovare il senso del tempo. Si è rifugiata in una casa immersa nel verde, lontana dal caos. Un piccolo mondo fatato dove, come ama dire lei stessa, il tempo si misura con le stagioni, non con i palinsesti. Ma quel bosco, che inizialmente sembrava un’oasi privata, è finito per diventare parte integrante del suo lavoro. Letteralmente.

Leggi anche: L’attore italiano rivela: “Così mi sono accorto del tumore”. I sintomi sospetti

Leggi anche: Nathaly Caldonazzo, la rivelazione a sorpresa su “Temptation Island”

La sorpresa nascosta nel verde

Durante una recente intervista al podcast Supernova di Alessandro Cattelan, la conduttrice ha raccontato un aneddoto che ha spiazzato tutti. Sorridente, come sempre, ma diretta come solo lei sa essere, ha svelato:

“Io ho proprio una telecamera, collegata con la Rai, che è sopra la montagnetta e inquadra una parte del mio bosco”. Un’inquadratura in diretta, trasmessa ogni giorno all’interno del programma “È sempre mezzogiorno”, la trasmissione che conduce su Rai Uno. L’idea? Una trovata geniale partorita dal team della rete pubblica: portare il pubblico “virtualmente” nel bosco, senza però costringere la Clerici a trasferire davvero lì uno studio televisivo ogni giorno. Chi ha partorito questa bella idea? L’ha svelato la bionda conduttrice Rai.

Scopriamo tutti i dettagli nella pagina successiva