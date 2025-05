“Assurdo, guardate qui”: “L’Isola dei famosi”, come beccano Antonella, Nunzio e Spadino dopo il ritiro

Personaggi Tv. Altro che sopravvivenza: per alcuni ex concorrenti de L’Isola dei Famosi 2025, il reality si è trasformato in una vera e propria vacanza di lusso. Dopo una clamorosa ondata di ritiri, Antonella Mosetti, Nunzio Stancampiano, Spadino e Camila Giorgi hanno abbandonato l’Honduras tra le polemiche. Ma mentre la tennista è già tornata in Argentina, gli altri si sono stati beccati così nel resort della produzione.

Mosetti, Nunzio e Spadino in versione villeggianti: “All inclusive” a spese della produzione

Il naufragio di Antonella Mosetti è stato l’ultimo in ordine cronologico, ma la showgirl romana non sembra affatto turbata dalla decisione. In attesa del volo per Roma, ha trasformato il suo soggiorno nel resort in un reportage social: costume audace, tramonti tropicali, sigaretta alla mano e una discreta dose di ironia. Accanto a lei ci sono Nunzio Stancampiano e Spadino, già “rientrati” alla civiltà da un giorno in più, e pronti a godersi l’Honduras in versione vacanza. I tre sono stati immortalati in partite di pallavolo, balletti su TikTok, e soprattutto immersi in un comfort da resort cinque stelle: mare, buffet e aria condizionata. Tutto questo mentre la produzione, che li aveva scritturati per affrontare fame e fatica, si ritrova ora con le mani nei capelli.

Camila Giorgi rientra in Argentina con un nuovo look

Meno mondana ma altrettanto chiacchierata è stata l’uscita di scena di Camila Giorgi, la “punta di diamante” di questa edizione. Ritiratasi ufficialmente due giorni fa, l’ex tennista è già rientrata nella sua Argentina. Non ha rilasciato dichiarazioni ufficiali, ma ha lasciato parlare le immagini: nuovo taglio di capelli, look glamour e serenità ritrovata. Un ritorno a casa che sa quasi di liberazione, per un’esperienza nel reality mai davvero decollata. Il suo ritiro, come quelli degli altri concorrenti, ha aggravato ulteriormente la situazione logistica e narrativa del programma, che ora si trova con sei defezioni totali e un cast dimezzato già a poche settimane dal debutto.

