Caterina Balivo, no alla richiesta della figlia Cora: il gesto divide i followers

Personaggi Tv. Tra schermi televisivi e riflettori accesi, Caterina Balivo si è conquistata uno spazio ben preciso nel cuore dei telespettatori italiani. Non solo per la sua eleganza sobria e lo stile brillante, ma per la capacità di stare in scena con naturalezza, tenendo insieme empatia, ritmo e autenticità. Anche fuori dallo studio, però, la conduttrice non rinuncia a dire la sua. E quando lo fa, il pubblico ascolta — con attenzione, condivisione, a volte anche con un pizzico di polemica. L’ultimo tema su cui si è espressa tocca da vicino moltissime famiglie ed è ancora molto divisivo, ma la conduttrice non si è voluta tirare indietro.

Caterina Balivo e il successo de La Volta Buona

Ogni pomeriggio su Rai 1, La Volta Buona entra nelle case italiane con un mix calibrato di leggerezza e profondità. Alla guida c’è Caterina Balivo, che alterna momenti di intrattenimento a dialoghi intimi con ospiti provenienti dal mondo dello spettacolo, dello sport e della cultura. La trasmissione si sviluppa su due filoni principali: da un lato, interviste narrative e biografiche; dall’altro, storie di vita quotidiana, racconti personali che possono ispirare, far riflettere o semplicemente far compagnia.

Elemento centrale del programma è il dialogo autentico, mai banale né frettoloso. Il pubblico non è solo spettatore ma parte attiva, grazie ai collegamenti e all’interazione costante via social media. Un format costruito per restituire verità e umanità, con la Balivo che guida con grazia, evitando ogni forzatura.

Alice Sabatini a cuore aperto nel salotto Rai

Nella puntata odierna, ospite d’eccezione è stata Alice Sabatini, vincitrice di Miss Italia 2015. La modella e atleta ha scelto di raccontarsi senza filtri, affrontando un argomento spesso rimosso quando si parla di donne belle e vincenti: le fragilità interiori. Con voce ferma, ha ripercorso momenti difficili della sua giovinezza, confessando di aver vissuto periodi segnati da insicurezze profonde, nonostante l’apparenza sicura da reginetta.

“Sembravo forte, ma dentro ero piena di dubbi”, ha dichiarato.

Un racconto che ha commosso e colpito, rafforzando quel filo diretto tra ospite e conduttrice. La Balivo, con la sua consueta discrezione, ha lasciato spazio al silenzio quando serviva, ponendo domande essenziali e mai invadenti. Così il programma ha confermato ancora una volta la sua vocazione: essere un luogo di ascolto e confronto reale.

La voce social di Caterina Balivo

Ma Caterina Balivo non è solo una conduttrice capace: è anche una donna che non teme di esporsi, soprattutto sui social, dove interagisce quotidianamente con una community molto attiva. In questi spazi digitali, tra aneddoti familiari e backstage televisivi, emerge il lato più personale della presentatrice, quello di madre, moglie, donna immersa nella realtà di oggi. Ed è proprio dal suo profilo Instagram che nelle ultime ore è arrivata una presa di posizione netta su un tema che divide e che, in questo caso, coinvolge anche la figlia di Balivo, Cora. La questione ha aperto il dibattito.

