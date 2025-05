Personaggi tv. “Messa in panchina”, delusione per Bianca Guaccero: la Rai si è già dimenticata di lei? Difficile passare inosservata quando si è una delle showgirl più complete della televisione italiana, eppure qualcosa sembra essersi incrinato. Bianca Guaccero, dopo un’esplosione di energia e consensi sul palco di Ballando con le stelle, sembra oggi in attesa — ancora una volta — di una vera chance da protagonista. Ma la Rai ha davvero dimenticato uno dei suoi volti più brillanti?

Bianca Guaccero, la regina mancata di Rai1

C’era un tempo (non molto lontano) in cui il nome di Bianca Guaccero era sinonimo di versatilità, grinta e presenza scenica. Ma si sa, le dinamiche nel dietro le quinte televisivo possono cambiare in fretta. Dopo la parentesi in chiaroscuro con la chiusura di Detto Fatto, sembrava che per la conduttrice pugliese fosse arrivato finalmente il momento della grande rinascita e di un grande salto nel panorama dell’offerta televisiva Rai. Prima il successo alla guida di Dalla strada al palco accanto a Nek, poi la conduzione del PrimaFestival 2025 in un ruolo tutto nuovo che aveva lasciato intendere grandi progetti in cantiere. E invece, il risveglio ha il sapore amaro di un’estate che, almeno per ora, non porta il suo nome.

Ballando con le stelle: la vittoria, l’amore e poi… la panchina

Quando ha calcato la pista di Ballando con le stelle, non c’erano dubbi: Bianca Guaccero era tornata in forma smagliante pronta a conquistare il palco e il pubblico. Ballava con intensità, emozionava e, passo dopo passo, si è presa tutto: la vittoria e anche il cuore del suo maestro, Giovanni Pernice. Una storia dentro la storia, perfetta per far breccia nel pubblico di Rai1. Ma nella terza puntata del format, nella serata crossover con i big di Sanremo 2025, Bianca è rimasta tra il pubblico, con il sorriso tirato e lo sguardo fisso sulla pista. Nessun ballo, niente passi a due. «Tutto rinviato di una settimana», dicono, ma i fan non hanno nascosto la loro delusione. E la sensazione è che la Rai stia facendo melina con una delle sue interpreti migliori.

