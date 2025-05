Personaggi tv. “Ecco a chi lascerò tutta la mia eredità”, Malgioglio ormai ha deciso: l’annuncio spiazza tutti – Cristiano Malgioglio si sposa. Sì, davvero. Lo ha detto in diretta tv a Verissimo, scatenando lo stupore di Silvia Toffanin e un applauso immediato del pubblico in studio. Dopo anni di allusioni, misteri e una discrezione che non gli somiglia affatto, il paroliere più istrionico della tv italiana ha deciso di ufficializzare una notizia che molti già sospettavano.

Malgioglio rivela a chi lascerà tutta la sua eredità: ormai ha deciso

Il matrimonio sarà con il fidanzato storico, un uomo turco di cui si sa pochissimo e che Malgioglio ha sempre tenuto lontano dalle luci dei riflettori. “Non abbiamo ancora scelto la data”, ha raccontato il famoso paroliere, “ma ci sposeremo presto. E no, non mi vestirò di bianco. Forse di rosa shocking. O magari mi invento un nuovo colore, tutto mio”. Un’uscita in perfetto stile Malgioglio, tra una provocazione e un autocommento estetico che fa parte ormai del suo lessico televisivo. Ma dietro le battute e le pose teatrali, la notizia è seria: Cristiano Malgioglio convolerà a nozze.

Fidanzato segreto o… Mark Caltagirone 2?

Naturalmente, in rete le reazioni non si sono fatte attendere. Chi è davvero il compagno di Malgioglio? Esiste? L’ironia dei social è esplosa: “Sicuri che non sia un nuovo caso Mark Caltagirone?”, ha scritto qualcuno su X. La battuta (inevitabile dopo il caso Pamela Prati) non ha infastidito Cristiano, che anzi ha colto la palla al balzo: “Magari la prossima volta vengo in studio con mio marito. Così smettiamo con queste illazioni!” A oggi non esistono foto ufficiali dei due insieme, ma Malgioglio ha sempre protetto la privacy del compagno. Forse anche per questo, dopo l’annuncio, ha lasciato cadere ogni tentativo di approfondire: “Voglio che sia una cosa nostra, intima. Il resto verrà da sé”. Ma non è finita qui, perché l’artista ha svelato anche qualcosa in merito alla sua importante eredità economica.

