Ezio Greggio, non si era mai saputo prima: la rivelazione di Romina Pierdomenico

Personaggi TV. Quando si parla di storie d’amore che hanno diviso l’opinione pubblica, quella tra Romina Pierdomenico ed Ezio Greggio è una delle più discusse. Dopo cinque anni insieme, la rottura ha lasciato cicatrici profonde nella vita dell’ex modella, che ha scelto di raccontare tutto nel salotto de La volta buona. Dietro i sorrisi mostrati in pubblico, Romina nascondeva un dolore intenso: “Fuori avevo una faccia solare, ma a casa piangevo. Passare per una persona che non sei fa male”.

L’accusa più dura: arrivista per amore?

Durante l’intervista, Romina ha rivelato di essere stata duramente attaccata sui social. In molti l’hanno etichettata come “arrivista”, insinuando che fosse attratta solo dai soldi e dal successo del conduttore di Striscia la Notizia. Un’etichetta pesante da portare, che ha finito per logorarla: “È facile vedere una bella ragazza e dire che sta con un uomo molto più grande solo per fare carriera. Questa cosa mi ha accompagnato per tutto il viaggio”.

Il sogno spezzato: “Con lui volevo un figlio”

Il momento più toccante dell’intervista arriva quando Romina svela ciò che davvero desiderava: “Due anni fa ho compiuto trent’anni e sono emerse le vere esigenze. Volevo coronare un sogno di famiglia, con lui avrei voluto fare un figlio”. La differenza d’età – quasi quarant’anni – ha probabilmente influito sul destino della relazione. Romina ha capito che quel sogno di maternità non era condiviso allo stesso modo, e così la storia è finita.

