‘Scelta assurda’, Fedez furioso per il premio giornalistico a Myrta Merlino: il commento al veleno (VIDEO)

Personaggi TV. 'Scelta assurda', Fedez furioso per il premio giornalistico a Myrta Merlino: il commento al veleno. Il nome di Fedez torna a far rumore, questa volta non per una canzone o un nuovo scontro social, ma per un attacco pungente – e inaspettato – lanciato contro la giornalista Myrta Merlino durante l'ultima puntata del suo podcast Pulp, condotto insieme a Mr. Marra. Il pretesto? Una riflessione sul giornalismo italiano, nata da una discussione seria e documentata sulla scomparsa di Pier Paolo Pasolini, affrontata con l'aiuto dell'avvocato e giornalista Stefano Maccioni.

Dissapori tra Fedez e Myrta Merlino: una tensione lunga mesi

Prima di arrivare al momento in cui Fedez ha affondato il colpo, vale la pena ricostruire i vecchi attriti tra i due, che negli ultimi mesi si sono tradotti in frecciatine e recriminazioni pubbliche. Un rapporto teso, alimentato da scelte editoriali e da momenti molto privati finiti in prima serata.

Il rapporto tra Fedez e Myrta Merlino non è mai stato idilliaco. Già in occasione della tormentata separazione tra il rapper e Chiara Ferragni, alcuni inviati de L’Aria che Tira, allora condotto dalla giornalista, seguirono l’artista in momenti di forte esposizione mediatica, spesso senza inviti né preavvisi. Fedez non apprezzò affatto, e iniziò a criticare apertamente il modo di fare giornalismo della Merlino, giudicandolo più vicino al voyeurismo che all’inchiesta.

«Non è giornalismo, è spettacolarizzazione del dolore» aveva dichiarato in un'occasione, in riferimento ai servizi televisivi sul suo privato. Un clima che si è ulteriormente irrigidito quando Myrta Merlino ha preso il timone di Pomeriggio Cinque, subentrando a Barbara D'Urso: una scelta editoriale che ha acceso i riflettori sul suo stile, definito da alcuni "più sobrio", ma che non ha convinto tutti, a partire proprio dal rapper milanese.

Premio giornalistico a Myrta Merlino: una medaglia che fa discutere

Al centro della nuova polemica vi è il premio al merito giornalistico assegnato nel 2021 a Myrta Merlino dal Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, che le ha conferito l’onorificenza di Cavaliere dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana.

Una notizia che all’epoca la giornalista commentò con grande emozione sui social: «Emozionata e orgogliosa: Cavaliere della Repubblica italiana! Grazie al Presidente Mattarella e a tutti voi che avete fatto parte di questo cammino», scrisse Merlino su Instagram il 18 febbraio 2021, dedicando il riconoscimento alla madre scomparsa: «Il primo pensiero è stata mia mamma, avrei tanto voluto condividere questo bel momento con lei».

Una medaglia che, secondo molti, premiava una lunga carriera nel giornalismo televisivo. Ma non secondo tutti. E proprio qui si inserisce l’ultima stoccata di Fedez, che ha approfittato del podcast per riaprire una vecchia ferita.

