L’ex marito della famosa conduttrice condannato per maltrattamenti, la sua reazione

Personaggi TV. La notizia è arrivata in una giornata di festa, ma ha scosso profondamente il mondo dello spettacolo. Il Tribunale di Roma ha emesso una condanna che riguarda un volto molto noto al pubblico televisivo, legato per anni a una delle conduttrici più amate d’Italia. Una lunga storia finita male, tra accuse pesanti e dichiarazioni scioccanti, culminata in una sentenza che lascia spazio a un’unica parola: giustizia.

L’ex marito della famosa conduttrice condannato per maltrattamenti

È stato condannato a due anni e due mesi di reclusione Roberto Parli, ex marito di Adriana Volpe, con l’accusa di maltrattamenti in famiglia. Il procedimento giudiziario, avviato nel 2022, ha confermato una realtà drammatica vissuta dalla conduttrice e da sua figlia, oggi 13enne.

Dopo la partecipazione della Volpe al Grande Fratello Vip, qualcosa nel loro matrimonio si è rotto. Proprio mentre era nella Casa, il padre di Adriana si accorse di movimenti sospetti: 22 mila euro prelevati in un solo mese dal conto della figlia. Lei stessa avrebbe scoperto, nei mesi successivi, che Parli aveva perso somme importanti investendo online. Da lì, ha raccontato, sarebbe iniziato il vero incubo.

