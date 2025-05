Lorella Cuccarini, il “no” a Mediaset e il sogno di un grande ritorno

Personaggi Tv. Lorella Cuccarini è pronta a scrivere un nuovo capitolo della sua lunga carriera televisiva. Dopo il successo ad Amici 24 e l’imminente impegno con Il Volo – Tutti per uno, la conduttrice sta lavorando per realizzare un sogno che coltiva da anni. Tuttavia, dopo un primo rifiuto a Mediaset, il percorso non sembra semplice. Cos’è successo?

Un sogno lungo 40 anni: Lorella Cuccarini vuole il suo show

Lorella Cuccarini non si accontenta. Dopo aver calcato i palcoscenici della televisione italiana per quattro decenni, l’ex showgirl sogna di celebrare i suoi 40 anni di carriera con un programma tutto suo. Una vera e propria festa in grande stile, con la Cuccarini assoluta protagonista.

A riportarlo è il portale Dagospia, che svela come la conduttrice voglia proporre a Canale 5 un one woman show, un format cucito su misura per lei, pensato per ripercorrere la sua storia artistica e per riportare il grande varietà in prima serata. Secondo quanto trapela, però, non sarà facile: il progetto non è stato ancora accolto con entusiasmo, soprattutto in un periodo in cui il genere fatica a tornare protagonista. Ma Lorella non si arrende: “È il mio sogno da sempre, e non mi arrendo”, avrebbe confidato a persone vicine.

Cuccarini alla guida de “Il Volo – Tutti per uno”

Intanto, il pubblico potrà rivedere Lorella Cuccarini molto presto sul piccolo schermo. Sarà infatti tra le protagoniste di Il Volo – Tutti per uno – Viaggio nel tempo, show evento in onda prossimamente su Canale 5.

Accanto a lei, in conduzione, ci saranno Vanessa Incontrada e Antonella Clerici, in un percorso che celebrerà i 15 anni del celebre trio composto da Gianluca Ginoble, Ignazio Boschetto e Piero Barone. Un ritorno alle origini per Lorella, che nel 2009 fu giudice proprio nel programma “Ti lascio una canzone”, dove il trio è nato. Le puntate – già registrate – andranno in onda nel corso delle prossime settimane, e rappresentano l’ultimo tassello della stagione televisiva 2024/2025 della Cuccarini, reduce anche dalla partecipazione ad Amici 24, quest’anno senza allievi in finale. Lorella Cuccarini ha anche rivelato di aver rifiutato un’offerta di Mediaset.

