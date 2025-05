“Ma allora vieni al 9?”. Mara Venier, la rivelazione della conduttrice spiazza tutti

Personaggi Tv. Colpo di scena al Salone del Libro di Torino. Mara Venier, ospite dell’evento insieme a Fabio Fazio e Luciana Littizzetto, ha rilasciato dichiarazioni sorprendenti sul futuro di Domenica In, lasciando intendere che potrebbe non essere più lei a condurla nel 2025, anno in cui il programma compirà 50 anni. Un siparietto con Fazio e Littizzetto ha alimentato ulteriori sospetti. Ecco cosa è successo e perché si parla di addio.

Leggi anche: “È sempre mezzogiorno”, imbarazzo in diretta per Antonella Clerici: cos’è successo (VIDEO)

Leggi anche: Lutto alla Rai: il cordoglio di Massimiliano Ossini in diretta

“Chi ci sarà festeggerà”: l’annuncio che scuote “Domenica In”

Durante il suo intervento al Salone del Libro di Torino, Mara Venier ha lasciato il pubblico senza parole con una frase che ha subito fatto il giro del web. Incalzata sul fatto che il prossimo anno Domenica In compirà 50 anni, la conduttrice ha risposto con tono sibillino: “Il prossimo anno Domenica In compie 50 anni… Chi ci sarà potrà festeggiarli…”. Un commento che ha generato un brusio in sala, tanto da spingerla a ribadire con un sorriso: “Chi ci sarà festeggerà…”. Parole che lasciano intendere un possibile passo indietro della “zia Mara”, che ha chiuso con successo anche questa stagione della storica trasmissione domenicale di Rai 1. Il pubblico presente all’evento, così come i fan sui social, si è immediatamente interrogato: Mara Venier dirà davvero addio a Domenica In nel 2025?

Leggi anche: Giovanni, gesto folle per Francesca: pubblico di “Uomini e donne” senza parole (VIDEO)

Leggi anche: “L’Isola dei famosi”, due concorrenti lasciano all’improvviso: cosa succede

Littizzetto scherza, Fazio si stupisce: “Ma tu non ci sarai?”

A rendere il tutto ancora più interessante è stato il siparietto che si è creato tra Mara Venier, Luciana Littizzetto e Fabio Fazio, tutti presenti a Torino per l’evento letterario. La Littizzetto, notando l’ambiguità delle parole della conduttrice Rai, ha subito colto l’occasione per punzecchiarla:

“Ma allora vieni al 9?”, riferendosi ovviamente alla rete in cui lei e Fazio sono approdati con Che Tempo Che Fa. La replica della Venier non si è fatta attendere: “Mi prendono?”, ha detto ridendo. A quel punto è intervenuto anche Fazio, visibilmente sorpreso, che ha cercato di chiarire:

“Ma come? Perché dici ‘Chi ci sarà’? Tu non ci sarai?” Un tentativo, forse, di spegnere il fuoco delle indiscrezioni. Ma la Venier non si è sbilanciata: “Non si sa… Vedremo, magari vengo al tavolo… Mi inviti?”, ha detto rivolgendosi scherzosamente al conduttore di Nove. Poi è arrivata la stoccata di Mara Venier alla Rai.

Scopriamo tutti i dettagli nella pagina successiva