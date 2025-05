Personaggi Tv. Mauro Corona, addio a Bianca Berlinguer? La confessione dell’alpinista. È uno degli ospiti più iconici della televisione italiana contemporanea, Mauro Corona, l’uomo della montagna che, con i suoi modi ruvidi e la sincerità disarmante, è diventato una presenza fissa e molto amata nel talk-show politico di Bianca Berlinguer.

Da Rai 3 a Rete Quattro, attraverso scontri, battute taglienti e momenti di grande empatia, il rapporto tra i due si è consolidato in un equilibrio di stima reciproca e tensioni ben visibili sullo schermo. Ma adesso qualcosa sembra incrinarsi. Dopo anni di interventi pungenti e riflessioni profonde, lo scrittore di Erto potrebbe dire addio alla TV. Ecco cosa lo fa pensare. (Continua a leggere dopo la foto…)

Mauro Corona e la televisione: un legame che vacilla

Non è la prima volta che Mauro Corona esprime un certo disagio verso il mondo dello spettacolo. Ma questa volta il suo tono è apparso diverso, più definitivo. In una lunga intervista a La Repubblica, lo scultore e alpinista ha confidato: “Vado in tv per vanità ma ora stop, anche con il vino”. Parole che suonano come un possibile epilogo per la sua avventura televisiva accanto a Bianca Berlinguer, che lo ha voluto accanto anche dopo il passaggio della trasmissione da Rai a Mediaset. Ma qual è la situazione tra i due dopo un sodalizio così lungo e di successo e da dove viene la decisione di Corona? (Continua a leggere dopo la foto…)

I successi di Mauro Corona, tra alpinismo e scrittura

Quaranta libri pubblicati, molti diventati best seller, un vissuto scolpito tra i monti e le sue sculture in legno. Mauro Corona, nato il 9 agosto 1950 a Baselga di Piné, ha trovato nella montagna non solo un rifugio ma una fonte inesauribile di ispirazione. Dopo un’infanzia difficile, ha iniziato negli anni Settanta a scolpire legno. La sua svolta artistica è arrivata grazie all’imprenditore Renato Gaiotti, che lo ha aiutato commissionandogli una Via Crucis. Parallelamente, ha costruito una carriera di rispetto nel mondo dell’arrampicata: oltre 300 vie aperte, spedizioni in Groenlandia, California e una voce profonda sul rapporto tra uomo e natura.