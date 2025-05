Personaggi tv. Nozze Vip in Italia, la famosissima attrice ha detto sì: matrimonio da sogno al tramonto – Weekend da favola su un’isola iconica del Mediterraneo per una delle attrici più amate dal pubblico italiano. Una cerimonia intima, un dress code total white, e una festa indimenticabile tra fiori, mare e fumogeni azzurri. L’annuncio ha colto tutti di sorpresa, fan in primis: nessuno si aspettava che l’ex protagonista di una delle soap più longeve della tv italiana dicesse “sì” in così breve tempo. Ma l’amore, si sa, non guarda l’agenda.

Claudia Ruffo, storica interprete di Angela Poggi in Un posto al sole, si è sposata con il compagno Rocco Pierri, commercialista a cui è legata da circa un anno. Le nozze si sono svolte nella splendida isola di Capri, in una location da cartolina affacciata sul mare. Tra gli invitati, tanti amici e colleghi del cast della soap opera di Rai 3. Il weekend è stato reso ancora più speciale dal compleanno dell’attrice, festeggiato sabato 24 maggio, il giorno dopo il matrimonio civile. La cerimonia formale si è celebrata in forma privata al Municipio di Capri, con pochi intimi presenti.

Promesse d’amore tra mare e tramonto

La cerimonia ufficiale si è svolta domenica 25 maggio ai Bagni Tiberio Capri, un elegante stabilimento balneare a picco sul mare. Gli sposi sono arrivati in barca tra cori festosi e fumogeni azzurri, anche per celebrare la vittoria del Napoli in campionato. Il sì è arrivato al tramonto, davanti a un romantico arco di fiori, con il sindaco Paolo Falco a officiare. Il matrimonio è diventato subito virale sui social: tra le immagini più apprezzate, il look degli invitati in total white, come richiesto dagli sposi. Il ricevimento si è protratto fino a notte fonda con piatti di pesce, champagne a fiumi e balli scatenati a bordo mare.

