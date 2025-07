Personaggio tv. Stefano De Martino esce allo scoperto, chi è la nuova fidanzata – Vacanze al sole e forse anche un nuovo amore. Dopo una stagione televisiva da record con Affari Tuoi e Stasera tutto è possibile, Stefano De Martino si gode un’estate all’insegna del relax… e della compagnia. Il conduttore dell’ammiraglia Rai è infatti in Sardegna da un paio di settimane e, a quanto pare, non è da solo.

Stefano De Martino esce allo scoperto, chi è la nuova fidanzata

Sui social del settimanale Chi sono state pubblicate alcune foto che ritraggono l’attraente Stefano De Martino accanto a Caroline Tronelli, giovane e affascinante bionda con cui sembra esserci ben più di una semplice amicizia. Sorrisi, sguardi complici e atteggiamenti affettuosi fanno pensare che tra i due ci sia una sintonia crescente. Che sia l’inizio di una nuova storia? Le foto diffuse dal magazine raccontano di un De Martino rilassato, sorridente, completamente a suo agio vicino a Caroline Tronelli. I due sono stati pizzicati in atteggiamenti intimi in spiaggia, durante una giornata di sole e mare nella splendida cornice sarda. Ma la vera novità è il cambio di atteggiamento del conduttore partenopeo, da sempre molto riservato sulla sua vita privata.

Stefano De Martino beccato da “Chi” in dolce compagnia

Questa volta Stefano De Martino sembra non volersi più nascondere: niente fughe dai fotografi, niente cappucci o occhiali scuri, solo momenti di normalità condivisi sotto il sole. “Il conduttore in queste settimane di vacanze in Sardegna si è avvicinato sempre più a Caroline Tronelli e non si è nascosto, vivendo alla luce del sole la loro intesa…”, riferisce Chi. Il settimanale Chi sottolinea come Stefano De Martino, consapevole ormai di essere uno dei personaggi più chiacchierati del momento, abbia scelto di non fuggire più dal gossip. Anzi, sembrerebbe aver deciso di affrontarlo a testa alta, magari proprio perché questa nuova conoscenza gli sta davvero a cuore. “Ha capito una cosa: quando sei il personaggio del momento, tutto fa gossip… Ma, questa volta, non ha paura…”, si legge. Caroline Tronelli, dal canto suo, appare altrettanto serena. I due camminano insieme, ridono, si scambiano gesti affettuosi. La complicità è evidente e, secondo il magazine diretto da Alfonso Signorini, ci sarebbe qualcosa in più che una semplice frequentazione estiva.

