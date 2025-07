“Temptation Island”, l’ultima idea di Mediaset ha del clamoroso: cosa succede

Programmi Tv. L’aria d’estate sa di mare, di granite e… di falò accesi sulla spiaggia. Ormai è chiaro che Temptation Island non è solo un reality, ma un vero e proprio rituale collettivo: si guarda, si commenta, si discute, si parteggia. E Mediaset questo lo sa bene. Dopo aver testato – con successo – un doppio appuntamento settimanale, la sensazione è che qualcosa stia bollendo in pentola. L’idea di spalmare il racconto delle tentazioni su più serate si è rivelata vincente, capace di tenere incollato il pubblico e amplificare le emozioni. Ma ora, stando a quanto trapela da ambienti ben informati, una nuova mossa strategica potrebbe rivoluzionare tutto. Un’indiscrezione che, se confermata, avrebbe davvero del clamoroso.

Temptation Island: il reality che conquista le prime serate

Da esperimento estivo a fenomeno nazionale, Temptation Island si conferma uno degli show più amati dal pubblico italiano. E ora, a dieci anni dalla sua prima messa in onda, Mediaset fa una mossa audace: triplica la sua presenza nel prime time con una “trilogia televisiva” senza precedenti. Come riportato in una nota ufficiale dell’azienda, il programma condotto da Filippo Bisciglia andrà in onda eccezionalmente martedì 29, mercoledì 30 e giovedì 31 luglio su Canale 5. “Un regalo per telespettatori e appassionati”, si legge nel comunicato, “la trilogia televisiva di un racconto moderno in tre atti accompagnerà il pubblico fino al gran finale”.

Una decisione che nasce sull’onda di ascolti stellari: la puntata più recente ha superato i 3 milioni e mezzo di spettatori con uno share del 28,44%, battendo nettamente la concorrenza. Davanti a numeri così, è facile capire perché Cologno Monzese stia valutando l’estensione del format a otto puntate totali. E come anticipato da DavideMaggio.it, l’aggiunta di un nuovo episodio è “al vaglio”, anche se le puntate risulterebbero leggermente più brevi.

Filippo Bisciglia e le verità di Raffaella Mennoia

Ma cosa rende Temptation Island così irresistibile? Una parte importante la gioca la narrazione sapiente di Filippo Bisciglia, ormai volto iconico del programma. Ma c’è anche chi, lontano dalla luce dei riflettori, lavora sodo per rendere il reality credibile e coinvolgente: Raffaella Mennoia, autrice storica dello show (oltre che di Uomini e Donne), ha svelato dettagli sorprendenti sul processo di selezione delle coppie.

“Niente di romanzato, tutto vero e autentico”, ha dichiarato in un’intervista, sottolineando che i casting durano mesi, con controlli incrociati, racconti separati, verifiche su foto e messaggi. “Abbiamo bisogno di prove”, spiega, a dimostrazione del fatto che dietro ogni lacrima, ogni tradimento, ogni falò, c’è un lavoro di costruzione accurato ma non manipolato. E se scoppiano amori veri tra fidanzati e tentatori anche fuori dal programma? “È già successo”, ammette senza mezzi termini.

