Allerta nei supermercati, scatta l’immediato richiamo del prodotto: di cosa si tratta

Un nuovo allarme alimentare scuote gli scaffali dei supermercati italiani. Il Ministero della Salute ha diffuso un comunicato urgente per il richiamo immediato di due lotti di origano in busta venduti con il marchio Teorema Mediterraneo, a causa della presenza di sostanze chimiche vietate o oltre i limiti di legge. Il prodotto è già stato ritirato dal commercio, ma l’invito a non consumarlo è rivolto a tutti coloro che potrebbero averlo acquistato prima dell’avviso.

I lotti contaminati: attenzione a questi codici

Nel dettaglio, il richiamo riguarda:

• Lotto 0606A: bustine da 60 grammi, con data di scadenza 30 giugno 2027

• Lotto 1106A: bustine da 50 grammi, con scadenza entro il 2027

Entrambi i lotti sono stati prodotti dalla ditta Teorema Mediterraneo S.r.l., nello stabilimento di Nocera Superiore, in provincia di Salerno. Il richiamo è stato ufficializzato sul portale dedicato ai richiami volontari e precauzionali dei prodotti alimentari del Ministero.

