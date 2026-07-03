È morto Franco Bernabei

Nel settore agricolo e, in particolare, in quello vitivinicolo, alcune professionalità incidono in modo determinante pur rimanendo spesso lontane dalla scena pubblica. Il loro valore emerge nei risultati ottenuti nel tempo, nell’impostazione del lavoro trasmessa ai collaboratori e nella capacità di influenzare standard produttivi e scelte tecniche. La scomparsa di una di queste figure lascia un segno non solo sul piano umano, ma anche sul percorso evolutivo di un comparto.

Negli ultimi decenni il vino italiano ha attraversato una fase di trasformazione profonda, con un’accelerazione della ricerca enologica, una maggiore consapevolezza del rapporto tra vitigno e territorio e un crescente riconoscimento internazionale. In quel contesto si sono affermati consulenti e tecnici in grado di accompagnare aziende e denominazioni verso modelli produttivi più definiti e riconoscibili.

Addio a una figura centrale della viticoltura contemporanea

È morto all’età di 73 anni delle personalità più rilevanti della viticoltura italiana contemporanea. Il suo nome è legato a una stagione di rinnovamento che tra gli anni Ottanta e Novanta contribuì a ridefinire la percezione del vino italiano, con un’attenzione crescente alla qualità e alla precisione dei processi.

La notizia della scomparsa, cordoglio del settore

La notizia della scomparsa ha suscitato cordoglio nel mondo agricolo e tra gli operatori del settore, che negli anni hanno associato Bernabei a un metodo di lavoro rigoroso, fondato su competenze tecniche e su un approccio orientato alla valorizzazione delle specificità locali.

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