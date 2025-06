Terremoto, forte scossa di magnitudo 5.8: una vittima e decine di feriti

Il mare, solitamente tranquillo, appariva più oscuro e immobile, come se stesse trattenendo il respiro. Nelle abitazioni del promontorio, le luci erano ancora accese: alcuni tornavano a casa tardi, altri erano ancora svegli. Improvvisamente, un tremore sottile ma prolungato ha attraversato l’oscurità, senza rumori o esplosioni, solo il movimento brusco del terreno che si spostava.

Leggi anche: Italia, albero cade sulla folla di turisti: è tragedia. E la gente si fa i selfie

Molti hanno raccontato di aver percepito le pareti vibrare, con le stoviglie che oscillavano leggermente sugli scaffali e le tende che si muovevano al vento inesistente. Sebbene il fenomeno sia durato meno di dieci secondi, è stato sufficiente per far alzare le persone dai letti, spingendole a cercare notizie o a telefonare ai propri cari, riversandosi in strada. Alcuni hanno trascorso la notte in auto, temendo un ritorno del sisma.

Scopriamo tutti i dettagli nella pagina successiva