Grave lutto per Forum, addio al volto storico della trasmissione

News Tv, con la sua toga, non ha solo difeso ma ha investigato, impegnandosi per il civismo e il racconto pubblico. Un’icona tra gli avvocati penalisti d’Italia ci ha lasciati all’età di 87 anni nella sua casa romana. La sua lotta contro una lunga malattia è stata, come ha ricordato il figlio Giuseppe, “con la grinta di sempre”. Originario di Palmi, in provincia di Reggio Calabria, aveva stabilito la sua vita e il suo studio a Collina Fleming, nella capitale.

E’ morto oggi a Roma Nino Marazzita, celebre avvocato penalista e volto molto noto anche ai telespettatori Tv. La sua carriera, iniziata nel 1966, è stata un viaggio attraverso i più celebri misteri e delitti italiani. Marazzita si è distinto per la difesa di figure di spicco e per aver rappresentato le famiglie delle vittime, sempre in prima linea per il diritto all’informazione. Tra i suoi casi più noti, ha difeso Pietro Pacciani, noto come il “mostro di Firenze”, e la famiglia di Rosaria Lopez, vittima del massacro del Circeo del 1975. Parte civile anche nel processo per l’omicidio di Pier Paolo Pasolini, e al fianco di Eleonora Moro nel tentativo di scoprire la verità sulla morte del marito, Aldo Moro, ucciso dalle Brigate Rosse nel 1978. Ha difeso anche Donato Bilancia, autore di 17 omicidi tra Liguria e Piemonte.

Il suo impegno non si è limitato alle aule di tribunale. Marazzita è stato anche un volto noto della televisione, conducendo la rubrica «L’Avvocato risponde» su Rai2 e partecipando a programmi come “Forum” e “Lo sportello di Forum” su Mediaset fino al 2019. Apprezzato commentatore di cronaca, collaborava con riviste specializzate come Detective & Crime e Polizia e Democrazia, oltre a dirigere «L’eloquenza», la testata fondata dal suo maestro, il professor Giuseppe Sotgiu.

Nel 2014, ha contribuito al documentario di LA7 «Fuoco amico – La storia di Davide Cervia», che esplora una scomparsa mai chiarita. La sua passione per i casi irrisolti rifletteva una naturale inclinazione investigativa, che ha trasmesso al figlio Giuseppe, anch’egli avvocato.

