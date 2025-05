Durante le prime giornate della nuova edizione de “L’Isola dei Famosi“, Leonardo Brum stava per combinarla grossa. Il concorrente del reality show di Canale 5 stava per causare un vero e proprio disastro che poteva costare caro non solo a lui, ma a tutti gli altri naufraghi dell’isola e gli addetti ai lavori. (Continua…)

“L’Isola dei Famosi”, Leonardo rischia il disastro

Sono passati pochissimi giorni dall’inizio de “L’Isola dei Famosi” e il brasiliano Leonardo Brum si è già messo nei guai. Il modello, infatti, stava per combinarla grossa. Il disastro avrebbe potuto coinvolgere non solo lui, bensì tutti i presenti sull’isola honduregna. (Scopriamo tutti i dettagli nella pagina successiva…)