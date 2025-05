News tv. “L’Isola dei Famosi”, subito una tegola: infortunio per il naufrago – L’avventura è appena iniziata, e già l’Isola dei Famosi si è tinta di colpi di scena. Veronica Gentili, alla sua prima conduzione del reality di casa Mediaset, ha dato il via alla serata con il sorriso, accogliendo in studio la storica opinionista Simona Ventura e presentando i naufraghi pronti a sbarcare sulle spiagge dell’Honduras. Ma non è passato molto prima che il clima festoso venisse interrotto da un annuncio che ha subito fatto alzare le antenne al pubblico. (continua a leggere dopo le foto)

“L’Isola dei Famosi”, subito una tegola: infortunio per il naufrago

“All’appello mancano due naufraghi…” ha detto Veronica Gentili, lasciando sospeso il fiato per qualche secondo prima di svelare l’imprevisto. Una partenza in salita, insomma, e non solo per le condizioni meteo caraibiche. A mancare all’appello è Dino Giarrusso, l’ex Iena e volto noto della politica italiana. Un volto che molti attendevano di vedere tra i concorrenti, ma che per ora rimane lontano dall’isola. Il motivo? Un piccolo infortunio che lo ha costretto a rimandare lo sbarco. (continua a leggere dopo le foto)

“L’Isola dei Famosi”, infortunio per il naufrago: cos’è successo

Veronica Gentili ha rassicurato subito i telespettatori: “Ha avuto un piccolo infortunio, niente di grave… Tuttavia stasera non può sbarcare in Honduras…” Una battuta d’arresto, sì, ma solo temporanea. La conduttrice ha voluto precisare che Giarrusso è già in Honduras e che il suo ingresso ufficiale avverrà nella prossima puntata. Nessun ritiro, dunque, ma solo un antipasto agitato per il suo debutto sull’isola più spiata d’Italia.

