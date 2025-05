Luciana Littizzetto a ruota libera su Papa Prevost: esagera da Fazio (VIDEO)

News Tv. Il debutto del nuovo Papa Robert Francis Prevost, primo Pontefice statunitense della storia, ha catalizzato l’attenzione del mondo intero, compreso il salotto di Che Tempo Che Fa. Luciana Littizzetto, dopo una lettera toccante la settimana precedente, è tornata al suo stile graffiante e ironico, mescolando battute, inviti a sorpresa e riflessioni profonde su un contesto mondiale segnato da conflitti. Ecco cosa ha detto la comica torinese nella sua irriverente “letterina papale”.

“Che tempo che fa”, arriva la letterina di Luciana Littizzetto a Papa Leone XIV

Dopo una lettera piena di commozione rivolta al Papa uscente, Luciana Littizzetto ha cambiato tono, abbracciando la sua tipica ironia per salutare il nuovo Pontefice. Seduta al fianco di Fabio Fazio, la comica ha dato ufficialmente il suo personale benvenuto a Papa Prevost, già soprannominato “il Papa supereroe”. “Hai dimostrato subito di saper parlare alla gente: ci aspettavamo che citassi Sant’Agostino, invece hai detto ‘Il male non prevarrà’, citando Batman”, ha dichiarato Littizzetto, tra le risate del pubblico. Un modo per sottolineare come l’elezione di un Papa americano, inedita nella storia della Chiesa, sia arrivata anche con un linguaggio moderno, diretto e fortemente comunicativo. “Un Papa di questi tempi – ha aggiunto – deve essere un supereroe, oltre che un santo”. Una frase che, dietro la satira, nasconde il riconoscimento di una sfida complessa: guidare spiritualmente il mondo in un momento storico drammatico.

L’invito a “Che Tempo Che Fa”: “Papa Prevost, ti aspettiamo!”

Oltre alle battute, Luciana Littizzetto non ha perso tempo a lanciare un invito formale – seppur con il suo stile inconfondibile – al neoeletto Papa: venire ospite a Che Tempo Che Fa. Conoscendo il carattere più aperto alla comunicazione dei Papi degli ultimi anni, soprattutto di Papa Francesco, la comica ha colto l’occasione per aprire simbolicamente le porte dello studio televisivo al successore: “Hai visto quanti amici hai già qui? Vieni a trovarci, anche solo per dire due parole”. Un invito che, sebbene fatto con leggerezza, riflette la volontà di mantenere vivo il dialogo tra la Chiesa e il grande pubblico, utilizzando anche i mezzi della televisione popolare. In passato, lo stesso Papa Bergoglio si è dimostrato disponibile a interagire con i media in forme inedite per la figura papale, e la Littizzetto sembra voler spronare Papa Prevost a seguire quella strada.

