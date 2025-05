Mara Venier, la decisione a sorpresa della Rai su “Domenica In”: cosa succede

News TV. Siamo ormai a maggio e la stagione televisiva sta per concludersi. Tra addii e finali di stagione, il palinsesto Rai subisce le consuete modifiche estive. Il primo a salutare il pubblico è stato Il Paradiso delle Signore, andato in onda con il gran finale lunedì scorso. Da settimana prossima, al suo posto, arriverà una nuova soap spagnola intitolata Ritorno a Las Sabinas, che terrà compagnia ai telespettatori per tutta l’estate. Ma il vero colpo di scena riguarda un programma simbolo della domenica italiana: Domenica In. Secondo quanto riportato da DavideMaggio.it, la Rai ha preso una decisione dell’ultimo minuto che cambia le carte in tavola per lo show di Mara Venier.

Leggi anche: “Sono loro i favoriti”, Pechino Express 2025: i pronostici sui vincitori della finalissima

Leggi anche: Eleonora Giorgi, a “La Volta Buona” lo straziante retroscena del fratello

La decisione a sorpresa della Rai su Domenica In

Era tutto pronto per salutare il pubblico domenica 11 maggio, ma così non sarà. La Rai ha deciso di aggiungere una puntata extra, posticipando la fine della trasmissione alla domenica successiva, 18 maggio. Una notizia inaspettata che ha fatto immediatamente il giro del web.

La fonte è sempre il blog DavideMaggio.it, che scrive: “Rai 1 avrebbe dovuto chiudere domenica 11 maggio… E invece si aggiunge last minute una puntata: Davide Maggio vi anticipa che Domenica In 2024/2025 terminerà domenica 18 maggio…” Una scelta che conferma quanto Mara Venier e il suo programma siano ancora un punto di riferimento per il pubblico, al punto da spingere l’azienda a prolungarne la messa in onda.

Scopriamo tutti i dettagli nella pagina successiva