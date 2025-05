“Eravamo in una relazione a quattro”. La vip annulla il matrimonio dopo l’assurda scoperta sul compagno (VIDEO)

News Tv. Sembrava la favola perfetta, e invece si è trasformata in una delle rotture più chiacchierate del momento. La showgirl italiana, ospite di Verissimo, ha annunciato in lacrime la fine della sua storia con il compagno Gianmarco, l’uomo che avrebbe dovuto sposare a luglio. Dietro l’addio, una serie di bugie, triangoli amorosi e scoperte sconcertanti che hanno costretto la showgirl ad annullare il matrimonio. Ecco cosa ha raccontato in diretta tv.

Leggi anche: “Grande Fratello”, spunta il nome della prima concorrente: di chi si tratta

Leggi anche: Luciana Littizzetto a ruota libera su Papa Prevost: esagera da Fazio (VIDEO)

Una favola interrotta: “Ho investito due anni della mia vita”

Durante l’intervista rilasciata a Silvia Toffanin durante la puntata di domenica 11 maggio 2025, Paola Caruso ha rivelato di aver messo fine alla sua relazione con Gianmarco, annunciando anche l’annullamento delle nozze previste per luglio. “Era tutto pronto, avevamo programmato ogni cosa”, ha detto. Ma poi la verità ha iniziato a farsi largo, giorno dopo giorno: “In questi mesi ho scoperto delle cose che mi hanno lasciata basita”.

Leggi anche: “Caduta Libera” torna su Canale 5: tutte le novità della nuova edizione

Leggi anche: “Domenica In”, Mara Venier in imbarazzo per le parole di Iva Zanicchi (VIDEO)

Le prime avvisaglie: assenza e messaggi agghiaccianti

A far suonare il primo campanello d’allarme è stato il comportamento di Gianmarco durante il delicato periodo in cui Paola si trovava negli Stati Uniti per assistere il figlio Michele, sottoposto a un’operazione. “È venuto a trovarci solo per pochi giorni, poi è tornato in Italia. Non capivo perché”, ha raccontato. La sua assenza non era giustificata da impegni improrogabili: “Non ha un lavoro con il cartellino da timbrare. Poteva restare. Invece mi mandava messaggi offensivi, mi diceva che ero ‘fuori di testa’. Non capivo il motivo di tanto distacco”. Col senno di poi, quelle parole e quella freddezza si sono rivelate solo la punta dell’iceberg.

Scopriamo tutti i dettagli nella pagina successiva