News tv. Sallusti, incidente in diretta durante lo speciale su Papa Francesco (VIDEO) – Colpi di scena inaspettati, a volte, arrivano proprio nei momenti più solenni. È quanto accaduto durante lo speciale di Rete 4 dedicato alla scomparsa di Papa Francesco, andato in onda la sera del 21 aprile. A tenere le redini della trasmissione c'era Gianluigi Nuzzi, volto noto dell'informazione Mediaset e veterano delle dirette impegnative. Tra gli ospiti in studio, anche il giornalista Alessandro Sallusti, direttore di Libero, chiamato a commentare l'eredità di Jorge Mario Bergoglio e i dodici anni di pontificato che hanno profondamente segnato la Chiesa cattolica.

Nel pieno del dibattito, mentre cercava di spiegare l'impatto globale del messaggio di Papa Francesco, Sallusti ha pronunciato le parole: "Il mondo si è infiammato…". Una riflessione drammatica, potente. Ma proprio in quel momento, quasi a sottolineare – in modo involontario ma assai teatrale – la forza di quanto stava dicendo, la sedia su cui era seduto ha ceduto improvvisamente sotto di lui.

Il giornalista è finito a terra, ma per fortuna ha reagito con prontezza. Appoggiandosi con le braccia, è riuscito ad evitare una caduta rovinosa e si è rimesso in piedi in pochi secondi, tra la sorpresa dei presenti in studio e dei telespettatori. “Tutto a posto”, ha rassicurato con prontezza, sfoggiando una calma invidiabile e una certa dose di autoironia. Non ha voluto interrompere il discorso e, in piedi, ha portato a termine il suo intervento: “Mai il mondo si è infiammato come sotto il suo pontificato. Questo vuol dire che i grandi della Terra non l’hanno ascoltato”.

