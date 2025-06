Personaggi tv. Gelo tra Belen e la collega: “È nervosa e la evita”, il retroscena infuocato – Negli ultimi mesi, Belen Rodriguez è tornata ad occupare le pagine della cronaca rosa. Non solo per il lavoro, ma anche per una serie di vicende personali che hanno fatto discutere: dalla lite in strada con una giovane donna, che a quanto pare avrebbe sporto denuncia, fino alle presunte tensioni familiari con il cognato Ignazio Moser e con la sorella Cecilia. Un momento tutt’altro che sereno per la showgirl argentina, che sembra aver perso quella tranquillità faticosamente ritrovata. E ora si parla anche di un nuovo gelo, questa volta con una collega che sarebbe sempre più vicina a uno dei suoi ex.

A far emergere il nuovo retroscena è stato Gabriele Parpiglia, che nel corso della sua rubrica “Chicchi di Gossip” ha rivelato che l’ex compagno di Belen, Antonino Spinalbese, avrebbe iniziato a frequentare una nota ex velina, tornata single da poco dopo la fine della sua relazione con Alessandro Martorana. Secondo Parpiglia, i due si sarebbero conosciuti lo scorso aprile durante le registrazioni del programma The Couple, in onda su Canale 5. Da quel momento i rapporti tra l’ex hair stylist e la showgirl televisiva sarebbero diventati più stretti. Una frequentazione che però non avrebbe fatto piacere a Belen, tanto da generare un certo imbarazzo.

Belen, tensione con Elena Barolo: il rumor bomba

Stiamo parlando di Elena Barolo, che stando ai rumors sarebbe la nuova fiamma di Spinalbese. La tensione con Belen si sarebbe manifestata apertamente pochi giorni fa, durante un episodio che ha fatto il giro dei salotti televisivi. Stando al racconto di Parpiglia, la Barolo si trovava da Antonino quando l’argentina sarebbe arrivata per caso nello stesso luogo. Una sovrapposizione di orari che ha creato gelo nell’aria. Chi era presente ha descritto Belen visibilmente infastidita: anziché entrare e salutare, avrebbe preferito rimandare il suo appuntamento pur di evitare un faccia a faccia con la collega. Un atteggiamento che, secondo alcuni testimoni, tradirà un nervosismo evidente. La Barolo, una volta saputo dell’episodio, non avrebbe perso tempo a pubblicare una storia piuttosto maliziosa sui social, in compagnia proprio di Spinalbese. Uno scatto ammiccante che per molti sarebbe una frecciatina diretta a Belen. Una provocazione velata (ma nemmeno troppo) che lascia intendere che tra i due ci sia qualcosa di più di una semplice amicizia o frequentazione casuale.

