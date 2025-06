Personaggi tv. Dolcenera, il compagno Gigi in ospedale: cos’è successo – Dopo aver partecipato all’ultima edizione di Pechino Express, Dolcenera e il suo compagno Gigi Campanile si ritrovano ora ad affrontare una sfida molto diversa, ben lontana dalle corse e dalle prove dell’adventure game condotto da Costantino della Gherardesca. In queste ore, infatti, la cantante (il cui vero nome è Emanuela Trane) ha pubblicato una serie di scatti su Instagram che la ritraggono accanto al suo storico partner, ricoverato in ospedale.

Leggi anche: “Pechino Express 2025”: un podio che salva l’edizione, ecco chi ha vinto la finale

Leggi anche: “Affari Tuoi” – versione Kids: e se a scartare i pacchi fossero i bambini?

Dolcenera, il compagno Gigi in ospedale: cos’è successo

Le immagini, accompagnate da parole toccanti e cariche d’affetto, hanno inevitabilmente attirato l’attenzione e la solidarietà di fan e colleghi. Ma cosa è successo esattamente a Gigi Campanile? Cerchiamo di ricostruire il quadro, partendo proprio da quello che ha condiviso Dolcenera. Nelle foto pubblicate sui suoi profili social, la cantante appare accanto a Gigi che si trova a letto, con una flebo al braccio, in una stanza d’ospedale. L’atmosfera è quella di una coppia che, nonostante le difficoltà, rimane unita e affiatata, proprio come li abbiamo visti in tv, impegnati in prove fisicamente e mentalmente complicate.

Leggi anche: Alessandra Celentano, frecciatina al vetriolo a Veronica Peparini: “Non esiste”

Leggi anche: Nunzia De Girolamo, nuovo programma per lei su Rai 1: tutti i dettagli

Dolcenera, problemi di salute per il compagno Gigi Campanile

A colpire ancora più delle immagini è il messaggio che accompagna la gallery. Dolcenera ha dedicato a Campanile parole di grande stima e affetto, raccontando chi è realmente l’uomo che le sta accanto da oltre 25 anni. Non solo compagno di vita, ma partner nella musica, nella crescita e nei sogni. “Ragazzo di strada, speaker radiofonico, studente universitario, uomo di legge (e di principio), ricercatore curioso, produttore ed editore musicale, sognatore visionario… il mio faccendiere, ops, cavaliere medievale. Hai superato qualsiasi ostacolo nella vita, hai risolto problemi, ti sei sacrificato con dignità, hai sofferto con orgoglio e sei persino arrivato al traguardo finale di Pechino Express. Riuscirai a superare anche questo… cuore mio!”, le parole dell’artista riferite alla sua dolce metà. Un inno all’amore e alla resilienza, che ha trovato immediato riscontro nei commenti: numerosi i messaggi di affetto, auguri di pronta guarigione e cuori da parte di fan, amici e volti noti dello spettacolo.

Scopriamo tutti i dettagli nella pagina successiva