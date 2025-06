“Sarò un papà diverso”: Ignazio Moser, frecciata al padre dopo l’amaro intervento su di lui e Cecilia

Personaggi tv. Non si è fatta attendere la dura replica di Ignazio Moser, dopo le parole amare del padre Francesco, ex campione di ciclismo. Il 32enne non ha potuto nascondere un tocco piccato a seguito delle dichiarazioni rilasciate dal padre in una dettagliata intervista sui suoi successi e sulla sua famiglia. L’evidenza che traspare è quella di un rapporto padre-figlio fatto di incomprensioni e, forse, di qualche rimpianto. Tuttavia, Ignazio non ha lasciato correre e ha deciso di prendere la parola per difendere le proprie scelte di vita e la relazione con Cecilia Rodriguez, lanciando anche una frecciatina non troppo velata nei confronti del padre.

Francesco Moser e le parole amare sul figlio

Le parole di Francesco Moser non hanno lasciato indifferente il figlio. Il campione ha più volte espresso un certo disappunto per la strada intrapresa da Ignazio, distante anni luce dal ciclismo e dall’azienda agricola di famiglia. L’ora 32enne aveva in un primo momento seguito le orme paterne, salendo in sella alla bici e gareggiando con buoni risultati. Ma con il tempo ha deciso di cambiare vita: ha abbandonato lo sport professionistico per entrare nel mondo televisivo.

Un percorso segnato anche dall’incontro con Cecilia Rodriguez, volto noto dello showbiz. È stato l’amore con lei a riscrivere la sua esistenza: non solo sul piano della carriera, ma anche sul fronte personale. I due oggi si sono giurati amore eterno e attendono con gioia il loro primo bebè.

Ignazio Moser: dal ciclismo al mondo dello spettacolo

La scelta di Ignazio Moser di non seguire le orme paterne sulle due ruote, né di lavorare stabilmente nell’azienda agricola di famiglia, non è qualcosa che lui oggi rimpianga nonostante le dichiarazioni del padre. “Quello che non si conosce fa sempre un po’ paura”, racconta Ignazio al Corriere della Sera, riferendosi allo sguardo inizialmente diffidente di Francesco Moser verso il suo ingresso nel mondo dello spettacolo.

“Papà è molto legato alle sue origini, alla terra, allo sport, la mia scelta è stata controcorrente”, spiega. Col tempo, però, anche le diversità si sono armonizzate: “Quando parliamo insieme, con papà, è tranquillo, la mia scelta non è più un problema”.

