Personaggi tv. Ultimo e Jacqueline, la notizia arriva da persone vicine alla coppia: cosa succede. Nel mondo scintillante dello spettacolo, il silenzio spesso racconta più di mille parole. Questo sembra essere il caso della coppia formata dal noto cantautore Ultimo e la sua compagna Jacqueline Luna Di Giacomo, (figlia della celebre showgirl Heather Parisi). Recentemente, nuove voci hanno nuovamente puntato i riflettori su di loro e le ipotesi non sono rosee.

La storia d’amore da favola di Ultimo e Jacqueline

Niccolò Moriconi, in arte Ultimo, è uno dei cantautori più affermati della scena musicale italiana: classe 1996, trionfatore a Sanremo nella sezione “Nuove proposte” nel 2018 e autore di album di successo come Pianeti, Colpa delle favole e l’ultimo Altrove, pubblicato a maggio 2024. Da quasi tre anni è felicemente legato a Jacqueline Luna Di Giacomo, classe 2000, figlia della showgirl Heather Parisi e dell’ortopedico Giovanni Di Giacomo.

Il loro rapporto è sbocciato durante la pandemia – raccontano – con un “colpo di fulmine” avvenuto a Trastevere, culmine di conversazioni e birre condivise . Ortodossi della riservatezza, Ultimo e Jacqueline condividono occasioni speciali con dolcezza: lo dimostrano le canzoni “Altrove” e “Quel filo che ci unisce”, entrambe ispirate al loro amore e arricchite dalla presenza di Jacqueline nei videoclip ufficiali

Il 24 giugno 2024, durante il concerto allo Stadio Olimpico di Roma, la coppia ha annunciato in pubblico la lieta attesa del loro primo figlio: un gesto intimo e commovente, resa ancor più significativa dalle parole di Ultimo, che ha parlato di “famiglia” e dedicato alla futura mamma un bacio sul pancino.

Spunta il rumor su Ultimo e Jacqueline: cosa succede

I rumors riguardano in particolare su una presunta crisi di coppia che avrebbe attraversato la loro relazione nelle scorse settimane. Questa indiscrezione è stata diffusa da Alessandro Rosica, specialista di gossip, già noto per aver rivelato la gravidanza di Jacqueline.

La coppia, che ha dato il benvenuto al piccolo Enea lo scorso novembre a New York, è tornata in Italia in primavera, stabilendosi a Roma. Secondo le informazioni diffuse da Rosica, sarebbe stato proprio durante questo periodo di ritorno e adattamento che si sarebbe verificato un momento di difficoltà nella loro relazione. Una piccola crepa, alimentata dai cambiamenti familiari e da una nuova e complessa routine, sarebbe stata però superata, almeno secondo fonti vicine alla coppia.

