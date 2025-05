“Cuore Nero”: la nuova soap turca di Mediaset pronta a conquistare l’Italia

Da mesi ormai Mediaset ha capito il potenziale narrativo e commerciale delle soap opera turche, e questa volta è pronta a sorprendere tutti con un nuovo titolo destinato a catturare l’attenzione degli spettatori. Il pubblico italiano è già abituato a seguire con passione le vicende di serie come Terra Amara, Endless Love o La ragazza e l’ufficiale. Ma ora sta per arrivare qualcosa di diverso, più cupo, e ancora più avvincente: si chiama Cuore Nero (Siyah Kalp – Valley of Hearts) e in Turchia è già diventata un cult. Scopriamo insieme tutto quello che c’è da sapere.

Un successo già conclamato in Turchia

Lanciata lo scorso settembre, Siyah Kalp è diventata in poco tempo una delle soap più seguite e discusse in Turchia. Con una prima stagione di 19 episodi, ha già conquistato milioni di fan, tanto che si parla con insistenza di un possibile rinnovo. E Mediaset, attenta come sempre a intercettare i gusti del pubblico, ha acquistato i diritti e si prepara a portare Cuore Nero in Italia. La messa in onda è ancora avvolta dal mistero, ma le ipotesi più accreditate parlano di un debutto estivo, subito dopo la consueta interruzione stagionale di Uomini e Donne.

