Com’è fatta la bara di Papa Francesco e cosa c’è dentro: un dettaglio incuriosisce

Una tomba semplice, senza fasti né eccessi. Solo un loculo in marmo ligure, una croce e una scritta: Franciscus. Così Papa Francesco ha scelto di lasciare il mondo terreno, in un modo perfettamente coerente con tutto ciò che ha rappresentato. A partire dal 26 aprile 2025, il corpo di Jorge Mario Bergoglio riposerà nella basilica di Santa Maria Maggiore, a Roma. È qui che si concluderà il corteo funebre, e sempre qui saranno custodite le sue spoglie, come da sua precisa volontà.

Nel testamento riguardante la sepoltura, Papa Francesco aveva chiesto un funerale sobrio, semplificato nei riti rispetto a quelli tradizionalmente riservati ai pontefici. Lo ha confermato la Sala stampa vaticana, rivelando anche che tutte le spese sono state sostenute da un benefattore anonimo.

Leggi anche: Papa Francesco, un dettaglio a San Pietro scatena i complottisti: di cosa si tratta

Leggi anche: Papa Francesco, il medico Alfieri rivela i suoi ultimi momenti

La tomba di Papa Francesco

Il loculo che accoglie il Papa argentino si trova nella navata laterale sinistra della basilica, vicino all’altare di San Francesco, tra due cappelle storiche: la Cappella Paolina e la Cappella Sforza. Un luogo carico di significato, non solo per la sua storia ma anche per il legame profondo che Bergoglio ha sempre avuto con Santa Maria Maggiore.

Durante il suo pontificato, Bergoglio si è recato più di cento volte in visita all’icona della Salus Populi Romani, custodita proprio in questa basilica. Prima e dopo ogni viaggio, affidava le sue preghiere a Maria, madre del popolo romano. Non è un caso che abbia voluto essere sepolto proprio qui, nel santuario mariano più antico dell’Occidente.

Scopriamo tutti i dettagli nella pagina successiva