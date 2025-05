Eletto il nuovo Papa, fumata bianca. Aveva ragione il cardinale Re. Un momento di grande emozione per il mondo, credenti e non. Non si conosce ancora il nome del Pontefice. La fumata bianca, che sta ancora uscendo dal comignolo, è accompagnata dalle campane in festa. I cardinali riuniti in Conclave hanno fatto alla svelta, si sono trovati d’accordo. Stando alle norme della costituzione apostolica, perché un candidato sia scelto servono i due terzi dei voti. Il quorum necessario è stato dunque raggiunto nel secondo giorno di scrutini. (continua a leggere dopo le foto)

È arrivata la fumata bianca, è stato eletto il nuovo Papa #cConclave2025 pic.twitter.com/b30CeL6wkU — Che Tempo Che Fa (@chetempochefa) May 8, 2025

Fumata bianca, eletto il nuovo Papa

Piazza San Pietro è gremita: la gente attende con impazienza l’«Habemus Papam». Prima che il mondo possa conoscere il nuovo pontefice bisognerà aspettare almeno un’ora. Il rituale prevede l’accettazione, la sosta del nuovo eletto nella Sala delle Lacrime e a seguire la benedizione «Urbi et Orbi». (continua a leggere dopo le foto)

Fumata bianca alle 18.07: sarà Dominique Mamberti a proclamare il nome del Pontefice

La Chiesa ha scelto il nuovo successore dell’apostolo Pietro, il 267° Papa, alla quarta votazione. Si attende ora, come dicevamo, l’uscita sulla Loggia delle Benedizioni della Basilica di San Pietro del cardinale protodiacono Dominique Mamberti, che proclamerà il nome del Pontefice con la formula «Annuntio vobis gaudium magnum, habemus Papam…». A quel punto, come da tradizione, il nuovo Papa si affaccerà per salutare i fedeli presenti in Piazza San Pietro.

