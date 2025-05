Papa Prevost, il fratello John rompe il silenzio: “La verità sul nome Leone”. L’annuncio ha attraversato l’oceano come un fulmine a ciel sereno, lasciando migliaia di fedeli e osservatori esterrefatti. Ma lo stupore più grande non è arrivato dal Vaticano, bensì da una casa del Midwest americano, dove una famiglia incredula ha assistito, in diretta, all’ascesa al soglio pontificio del fratello minore. Un momento carico di emozione, ricordi e un pizzico di ironia, raccontato in prima persona da chi ha conosciuto Papa Leone XIV ben prima che diventasse il primo pontefice americano della storia. (Continua a leggere dopo la foto…)

La parola “Papa” e il cellulare impazzito: la reazione all’annuncio

Quando il nome di Robert Francis Prevost è stato pronunciato dalla loggia di San Pietro, in casa Prevost è calato un silenzio surreale, rotto solo dai dispositivi elettronici impazziti. «È stato un momento scioccante», ha dichiarato John Prevost all’ABC, mentre cercava di spiegare il caos di chiamate, notifiche e incredulità che si è scatenato in famiglia. Louis, il fratello maggiore, ha aggiunto su USCBSN: «Ero a letto con l’influenza, ma quando ho sentito “Roberto…” in TV, ho capito subito. Mi sono messo a ballare per casa!». Una reazione spontanea, tenera e sorprendentemente poco formale per una notizia che ha riscritto la storia della Chiesa. (Continua a leggere dopo la foto…)

Papa Leone XIV: la vocazione tra caramelle e un asse da stiro

La parola vocazione sembra quasi inadeguata, se si ascoltano i ricordi dell’infanzia di Robert. Cresciuto alla periferia sud di Chicago, in una famiglia unita e modesta, sognava di essere prete già prima di saper leggere. «Giocava a fare il prete con l’asse da stiro come altare e distribuiva caramelle al posto della Comunione», ha raccontato John al Daily Herald, regalando un’immagine che mescola tenerezza e predestinazione. Non mancavano i presagi: «Un vicino una volta gli disse: ‘Diventerai Papa’, e guarda un po’… aveva ragione!». E se la notizia della sua elezione ha colto tutti di sorpresa, John ammette di aver intuito qualcosa già nei giorni successivi alla morte di Papa Francesco: «Ho sentito dire che era tra i tre finalisti». Ma c’è un’altra curiosità che riguarda il nuovo Pontefice e il motivo della scelta del nuovo nome, Leone XIV.

