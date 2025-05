“Amici”, le parole di Chiara dopo l’eliminazione

News Tv. Nella puntata di ieri del serale di “Amici” è stata eliminata Chiara Bacci (oltre a Jacopo Sol). La ballerina, poco dopo l’eliminazione, ha deciso di rompere subito il silenzio e le sue parole hanno emozionato il pubblico. (Continua…)

Leggi anche: “Amici”, ecco qual è il nome dell’eliminato della settima puntata

Leggi anche: “Amici”, Chiara Bacci eliminata: il gesto di Maria lascia tutti a bocca aperta

“Amici”, eliminata Chiara Bacci

Nella settima puntata del serale di “Amici” 24, uno dei momenti più significativi e discussi di questa stagione è stato senza dubbio il ballottaggio tra TrigNo e Chiara. Entrambi amati dal pubblico e apprezzati dalla giuria, hanno affrontato una sfida decisiva. TrigNo ha avuto la meglio su Chiara in un duello artistico carico di emozione, segnando la fine del percorso della ballerina nel programma. Chiara, membro della squadra di Alessandra Celentano, ha lasciato la competizione non con un sentimento di sconfitta, ma con la promessa di nuove avventure. Ha infatti ricevuto una borsa di studio per una prestigiosa scuola di danza a New York e un contratto come solista in uno spettacolo teatrale a Pechino. (Continua…)

Le parole di Maria De Filippi

Dopo l’eliminazione, Maria De Filippi ha rivolto parole significative a Chiara, paragonando la sua esperienza a quella di Elena D’Amario anni fa: “Mi ricordo l’anno in cui ci fu Elena D’Amario. Lei vinse una borsa di studio in America, poi è tornata in Italia e ha ballato come professionista. Tu fai ciò che vuoi, se vuoi stare qui da settembre tu puoi stare qui nella scuola. Però se vuoi farti un’esperienza all’estero anche solo di un anno fattela“. Questa offerta sottolinea non solo il rispetto per la giovane ballerina, ma anche l’impegno del programma nel supportare i suoi talenti anche dopo l’eliminazione. Anche Chiara ha deciso di rompere il silenzio. (Scopriamo tutti i dettagli nella pagina successiva…)