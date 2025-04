Cambia tutto, la morte del Papa rivoluziona il palinsesto Tv: le decisioni della Rai

News Tv, non è stata una mattina qualunque per la Rai quella di ieri, 21 aprile 2025. Nelle redazioni, nei centri di produzione, nelle cabine regia, l’atmosfera era irreale: nessuna sigla allegra, nessuna risata in sottofondo, nessun volto televisivo intento a scaldare l’umore del pubblico. Solo telefoni che squillavano di continuo e una decisione presa in fretta ma con chiarezza: cambiare tutto, subito.

I palinsesti saltati, i conduttori richiamati, le trasmissioni fermate. Un silenzio quasi fisico si è diffuso sulle frequenze radio e televisive, mentre i vertici di Viale Mazzini davano il via libera a una scelta che non ha precedenti recenti: l’interruzione totale dell’intrattenimento e della pubblicità per 24 ore.

A fare da spartiacque tra il “prima” e il “dopo” è stato un momento televisivo che resterà inciso nella memoria collettiva: Eleonora Daniele, in diretta su Storie Italiane, ha dato voce alla notizia arrivata dalla Santa Sede, con il volto rigato da un’emozione trattenuta a fatica.

La scomparsa di #PapaFrancesco, i cambi di palinsesto #Rai ➡️ https://t.co/WSirr8KL4P

In segno di cordoglio, sospesa la programmazione pubblicitaria radio e tv per 24 ore. pic.twitter.com/3ewFlzvpUG — Rai (@Raiofficialnews) April 21, 2025

Il giorno in cui la Rai ha fermato tutto

La morte di Papa Francesco ha segnato un punto di svolta non solo per la Chiesa, ma anche per il sistema dell’informazione e dello spettacolo italiano. La Rai, in particolare, ha reagito immediatamente, trasformando la propria offerta in un lungo abbraccio collettivo al Pontefice scomparso.

Tutti i canali hanno abbandonato i programmi leggeri. Niente quiz, talk, varietà o sorrisi registrati. Al loro posto, spazi di riflessione, film a tema religioso, documentari, speciali informativi, interviste. Una maratona del ricordo, guidata dalle voci più autorevoli del servizio pubblico. Vediamo cosa è successo nel dettaglio.

