News tv. Colpo di scena ai David di Donatello, Cocciante si alza e ferma tutto: è successo in diretta. La serata dei David di Donatello 2025 non è stata solo un tripudio di glamour e statuette, ma ha offerto anche un colpo di scena degno di un film. Sul palco è salito il leggendario Riccardo Cocciante, pronto a eseguire la colonna sonora di "Parthenope", firmata da Paolo Sorrentino. Tutti i riflettori erano puntati su di lui, l'orchestra in attesa di accompagnare una delle voci più amate d'Italia. Eppure, proprio quando tutto sembrava filare liscio, il destino ha voluto metterci lo zampino.

Nel bel mezzo dell'esibizione, ecco l'imprevisto: un attimo di esitazione, una nota un po' stonata. L'emozione ha preso il sopravvento, costringendo Riccardo Cocciante a fermarsi. Con disarmante sincerità, ha dichiarato al pubblico: "Non vado avanti, la vorrei rifare". E così, con grande dignità, ha lasciato il piano, per poi tornare poco dopo accompagnato da Mika, il brillante conduttore della serata, che ha cercato di sdrammatizzare: "Siamo in diretta". Ma Cocciante, con fierezza, ha ribadito: "È tutto dal vivo, può succedere".

Quando è tornato, il pubblico ha potuto assistere a una seconda esecuzione impeccabile. Questa volta, nessun errore: solo pura magia musicale. L’accoglienza è stata da standing ovation, un tributo a un artista che ha saputo mostrarsi umanissimo e al contempo maestro del suo mestiere. Visibilmente commosso, Cocciante ha colto l’occasione per ringraziare Paolo Sorrentino per aver dato nuova vita a una sua canzone già amata, sottolineando la forte connessione tra cinema e musica.

