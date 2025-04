Personaggi tv. Diciamolo: erano in tanti, già durante il suo percorso a Uomini e Donne, a sospettare che Mario Cusitore cercasse più visibilità che l’amore vero. Le sue frequentazioni con Ida Platano prima, e con alcune dame del parterre dopo, non hanno mai convinto davvero né emozionato il pubblico. Ora che il suo tempo davanti alle telecamere è finito, sembra essere partito il “piano B”: presenziare a eventi, serate e magari qualche sponsorizzazione social. (continua a leggere dopo le foto)

Che fine ha fatto Mario Cusitore? La sua vita lontano da “Uomini e donne”

“La nostra tv” ha dedicato un lungo articolo all’ex corteggiatore. Tanti si chiedono infatti che fine abbia fatto Mario Cusitore dopo il suo addio a Uomini e Donne. “Stando al suo profilo Instagram, i cui followers sono cresciuti da quando si è mostrato in televisione, sembra che stia facendo una vita all’insegna del divertimento tra discoteche ed eventi, andando ad avvalorare certe tesi che lo volevano solo interessato alla visibilità”, riferisce il portale. (continua a leggere dopo le foto)

Che fine ha fatto Mario Cusitore dopo “Uomini e donne”?

Non è il primo né sarà l’ultimo. Sono diversi gli ex protagonisti del programma che continuano a fare serate in giro per l’Italia anni dopo la loro ultima apparizione in studio. Alcuni riescono perfino a farsi intervistare regolarmente per sparare la solita frecciatina a Gemma Galgani, la vera veterana del programma. Mario Cusitore invece si limita a far parlare di sé… tra un dj set e un selfie con gli amici.

