Dove vive Alberto Matano, la casa da sogno dell’amato conduttore Rai

Personaggi TV. Alberto Matano è uno dei conduttori più amati dal pubblico italiano. Da anni al timone de La Vita in Diretta su Rai 1, ha conquistato il pubblico con uno stile di conduzione pacato, rassicurante e mai sopra le righe. La sua figura è diventata simbolo del pomeriggio Rai, tanto da trasformare la trasmissione in una vera e propria corazzata di ascolti.

La sua professionalità e il suo garbo lo hanno reso una presenza familiare per milioni di telespettatori. Non è un caso che La Vita in Diretta abbia ormai superato stabilmente gli ascolti di Pomeriggio Cinque, segnando la fine dell’era post-Barbara D’Urso e l’inizio di una nuova fase per il pomeriggio della televisione pubblica. ma dove vive l’amato conduttore?

In giuria con Milly Carlucci per un progetto speciale

Come se non bastasse, Alberto Matano è stato confermato anche tra i volti del nuovo progetto di Milly Carlucci: Sognando Ballando con le Stelle. Un format pensato per festeggiare i vent’anni dello storico talent di Rai 1 e scoprire il prossimo maestro di ballo che entrerà a far parte del cast.

Con lui, in giuria, i veterani del programma: Ivan Zazzaroni, Carolyn Smith, Selvaggia Lucarelli e Guillermo Mariotto. Ma non solo: il programma accoglierà anche volti noti come Wanda Nara, reduce da un divorzio chiacchierato, Federica Pellegrini, travolta dalle polemiche dopo le sue parole su Jannik Sinner, Gabriel Garko, prossimo al ritorno in fiction con Anna Safroncik, e Bianca Guaccero, trionfatrice dell’ultima edizione.

