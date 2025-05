Ilary Blasi su tutte le furie, il flop di “The Couple” e la stoccata dal ‘nemico’ di Totti

Personaggi Tv. Ilary Blasi sta attraversando uno dei momenti più complessi della sua carriera e della sua vita personale. Un periodo segnato da dubbi professionali, da un divorzio ancora mediaticamente ingombrante e da nuove bordate che arrivano dal passato. Ma mentre la pressione aumenta, la conduttrice romana mostra di non voler mollare, nemmeno sotto i colpi più duri.

Leggi anche: “Amici”, Nicolò e la cotta segreta in Casetta: la confessione manda in tilt

Leggi anche: “L’Isola dei Famosi”: nuovo curioso privilegio per Mario Adinolfi

Ilary Blasi e un periodo difficile: tra flop e incertezze televisive

Secondo un’indiscrezione riportata dal settimanale Oggi, Ilary Blasi sarebbe profondamente turbata dagli ultimi accadimenti, un mix di delusioni professionali e attacchi personali che avrebbero minato la sua serenità, lasciandola – si legge – «furiosa e amareggiata».

La bionda showgirl, infatti, si è trovata a fare i conti con il flop del programma The Couple, un esperimento televisivo che non ha convinto né il pubblico né la critica. Il format, che avrebbe dovuto rilanciarla dopo la lunga parentesi dell’Isola dei Famosi, si è rivelato un mezzo disastro in termini di ascolti e visibilità. Un tonfo che ha gettato ombre su possibili nuovi progetti, tanto che il suo futuro sul piccolo schermo appare oggi più incerto che mai.

Le ipotesi di un ritorno a Battiti Live in estate restano in piedi, ma circolano con meno entusiasmo. E anche il presunto nuovo show in coppia con Michelle Hunziker è ancora lontano dall’essere ufficializzato. Ilary riflette, forse, sull’opportunità di una pausa o su una possibile svolta. Ma il silenzio che la circonda, almeno sul fronte televisivo, non è certo rassicurante.

Leggi anche: “Affari Tuoi”, l’errore clamoroso poi la svolta: l’incredibile partita di Rosa

Leggi anche: Vasco, la rivelazione spiazza: “Lo faccio 20 minuti al giorno”, solo così si prova veramente la pace

Ilary Blasi in difficoltà dopo il divorzio da Francesco Totti

A complicare ulteriormente le cose è la lunga e dolorosa separazione da Francesco Totti, che continua a occupare le pagine dei settimanali. Una vicenda che ha lasciato ferite personali profonde, ma che si è inevitabilmente intrecciata anche con la percezione pubblica della Blasi. Le tensioni, le frecciate, i dettagli legali e familiari hanno trasformato una rottura sentimentale in una saga nazionale.

Ilary, però, non ha mai perso la sua verve. Anzi, ha scelto di raccontare la sua versione con un documentario su Netflix, Unica, in cui ha mostrato un lato più vulnerabile e autentico. Tuttavia, il peso mediatico di quel divorzio è ancora tutto lì, pronto a riemergere, come dimostrano le recenti parole del CT della Nazionale che le ha rivolto una frecciata molto pesante.

Scopriamo tutti i dettagli nella pagina successiva