Personaggi TV. Dagospia ha sganciato la bomba nella serata di ieri: Selvaggia Lucarelli sarebbe stata coinvolta in una trattativa segreta per diventare opinionista a L’Isola dei Famosi, all’insaputa di Simona Ventura. Una mossa che, secondo quanto riportato, avrebbe creato non poco scompiglio: la Ventura avrebbe chiesto esplicitamente di essere l’unica opinionista. Eppure, dietro le quinte, Mediaset avrebbe continuato a cercare un secondo nome, con il supporto sia della rete che della conduttrice Veronica Gentili.

Leggi anche: “L’Isola dei Famosi”, chi rinuncia a poche ore dall’inizio: il colpo di scena

Leggi anche: “La Chiesa non la fa il Papa”: Alfonso Signorini si esprime sul Conclave: parole che fanno discutere (VIDEO)

La rosa dei candidati e la decisione finale

Secondo Dagospia, a contendersi il ruolo c’erano due nomi di spicco: Davide Maggio e Selvaggia Lucarelli. Tutto sembrava ancora incerto fino alla mattina stessa, quando la decisione è arrivata: Simona Ventura sarà l’unica opinionista del programma. Una scelta definitiva, che avrebbe messo fine alle discussioni interne e alle ipotesi circolate nelle settimane precedenti.

Scopriamo tutti i dettagli nella pagina successiva