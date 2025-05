Test di gravidanza per la coppia nata al GF: “Sogniamo una famiglia”

Personaggi TV. Non si sono conosciuti nella quotidianità, ma in un contesto del tutto particolare e sotto gli occhi di milioni di spettatori. La loro storia, nata tra le mura dell’ultima edizione del Grande Fratello, ha fatto discutere, emozionare e dividere il pubblico. Oggi, però, questa coppia VIP sembra pronta a fare sul serio: tra sogni condivisi, dichiarazioni d’amore e progetti per il futuro, è spuntato un dettaglio che fa battere il cuore. Nelle ultime ore, sono stati pizzicati con in mano un test di gravidanza. E le voci su una possibile dolce attesa si fanno sempre più insistenti.

Leggi anche: “La Chiesa non la fa il Papa”: Alfonso Signorini si esprime sul Conclave: parole che fanno discutere (VIDEO)

Leggi anche: L’ex marito della famosa conduttrice condannato per maltrattamenti, la sua reazione

Test di gravidanza per la coppia nata al GF

Helena Prestes e Javier Martinez si sono conosciuti e innamorati nella Casa del Grande Fratello e ora, a due mesi dalla fine del reality, pensano già ad avere un figlio. La notizia arriva dopo una serie di dichiarazioni rilasciate da Javier, il pallavolista che ha fatto sognare le fan durante il reality, al settimanale Chi. L’atleta ha raccontato come il legame con Helena Prestes, ex gieffina e modella, sia cresciuto esponenzialmente una volta usciti dalla casa più spiata d’Italia. “Dopo il Grande Fratello siamo ancora più legati. E io mi sento ancora più innamorato”, ha detto, lasciando intendere che la relazione non solo è solida, ma è arrivata a un punto cruciale.

Scopriamo tutti i dettagli nella pagina successiva