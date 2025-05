Serie tv. “Gerri”, stasera il debutto su Rai 1: trama, cast e anticipazioni – C’è un uomo sulla spiaggia di Trani. Indossa una camicia spiegazzata, fuma troppo, pensa troppo. Lo sguardo è quello di chi ha attraversato più notti che giorni. Si chiama Gregorio Esposito, ma tutti lo chiamano Gerri. È il nuovo protagonista della serie che debutta stasera su Rai 1 in prima serata (e in contemporanea su Rai Play): Gerri, quattro appuntamenti per otto episodi totali, tratti dalla penna ruvida e appassionata di Giorgia Lepore, archeologa e scrittrice pugliese. (continua a leggere dopo le foto)

“Gerri”, stasera il debutto su Rai 1: trama, cast e anticipazioni

Gerri non è il classico ispettore. Intanto è rom di origine, si chiama Goran all’anagrafe, ed è cresciuto senza conoscere i genitori, in una casa-famiglia tra un prete di strada e una suora laica. Non ha mai imparato a fidarsi davvero, né a metter radici. Non è un poliziotto da regolamento: riflette, annota, ma poi agisce d’impulso, d’istinto. A volte ci prende. Altre, rischia grosso. In bilico tra rigore e follia, è un uomo pieno di crepe. Fascinoso, certo, ma profondamente segnato. Uno che non sa stare fermo, né dentro né fuori. (continua a leggere dopo le foto)

In arrivo su Rai 1 la serie tv “Gerri”: il protagonista è Giulio Beranek

A dargli il volto e i tormenti è Giulio Beranek, attore intenso che riesce a tratteggiare questo antieroe con una presenza scenica magnetica. Accanto a lui, un cast corale che non fa da cornice, ma arricchisce: Valentina Romani è Lea Coen, la viceispettrice appena arrivata da Roma, intelligente, tosta, immune al fascino di Gerri, almeno all’inizio. Fabrizio Ferracane è Alfredo Marinetti, superiore e figura quasi paterna, che ogni domenica lo accoglie a pranzo con la moglie (Roberta Caronia), come se bastasse un arrosto ben fatto a guarire il dolore di una vita intera. Nel cast anche Irene Ferri, Lorenzo Adorni, Tony Laudadio, Cristina Cappelli, Carlotta Natoli e Massimo Wertmüller. Ma veniamo alla storia.

