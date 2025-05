Bomba d’acqua in Italia, un paese in ginocchio: ha devastato tutto

Nel pomeriggio dell’8 maggio 2025, il cielo sopra al paese si è oscurato improvvisamente. Nubi minacciose si sono addensate all’orizzonte, e in pochi minuti, una pioggia torrenziale si è abbattuta sulla cittadina. In soli trenta minuti, sono caduti 93 millimetri di pioggia, trasformando le strade in fiumi impetuosi e sommergendo campi e abitazioni. (Continua dopo la foto…)

L’acqua ha raggiunto i 40 centimetri di altezza, invadendo case, negozi e una pizzeria. I residenti, colti di sorpresa, hanno cercato rifugio, assistendo impotenti alla devastazione. Le squadre dei Vigili del fuoco e della Protezione Civile sono intervenute prontamente, lavorando incessantemente per evacuare le persone in difficoltà e limitare i danni. La comunità si unisce in uno sforzo collettivo per affrontare l’emergenza, mentre il maltempo continua a imperversare. (Scopriamo tutti i dettagli nella pagina successiva…)