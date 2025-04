“La mia vita è stata breve”: la celebre star muore a soli 21 anni, aveva un male incurabile. Nel panorama dei social media, dove spesso regnano leggerezza e intrattenimento, una giovane influencer ha saputo distinguersi per la sua autenticità e profondità. A soli 21 anni, una creatrice di contenuti neozelandese ha condiviso con il mondo la sua battaglia contro una malattia incurabile, trasformando il suo profilo TikTok in un diario aperto di coraggio e speranza. Con oltre 200.000 follower, ha documentato ogni fase del suo percorso, offrendo uno sguardo sincero e toccante sulla realtà di una diagnosi terminale.​ La rivista People ha confermato la tragica notizia della sua morte, avvenuta solo dopo un anno dalla diagnosi. (Continua a leggere dopo la foto…)

Il coraggio di raccontare il cancro al colon

La giovane influencer di nome Dominique ha ricevuto la diagnosi di cancro al colon nel 2024, mentre era una studentessa universitaria di psicologia. La malattia si è rapidamente diffusa al fegato, costringendola ad abbandonare gli studi e il lavoro part-time in risorse umane. Nonostante la prognosi iniziale di uno a cinque anni di vita, la sua condizione è peggiorata rapidamente, portandola a entrare in cure palliative nell'aprile 2025. In un post del 6 aprile, ha scritto: "Voglio essere sincera con tutti voi: questo sarà il mio ultimo aggiornamento sul mio percorso contro il cancro fino alla mia morte".​

Un matrimonio come atto di normalità

Nel luglio 2024, Dominique ha sposato il suo compagno, Sean Suson, con una luna di miele in Thailandia. La coppia si era fidanzata il giorno del suo 21esimo compleanno, un mese dopo la diagnosi di cancro. In un video condiviso a gennaio 2025, ha spiegato: “Quando mi hanno diagnosticato un cancro terminale, ho scoperto che non avrei mai potuto avere figli, una cosa così normale che le persone possono fare. Mi sono sentita come se mi fosse stato portato via. Il privilegio di invecchiare mi è stato tolto, come tante altre esperienze di vita. Ma una cosa che potevo fare, e che era normale nella vita, era fidanzarmi e sposarmi”.​

