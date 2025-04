Morte Papa Francesco, cosa aveva previsto Nostradamus: la profezia – La morte di Papa Francesco ha lasciato un vuoto non solo nella guida spirituale della Chiesa, ma anche nell’immaginario collettivo. E come spesso accade nei momenti di passaggio, di fronte al silenzio delle certezze riemerge il rumore delle profezie. Appena la notizia della scomparsa del Pontefice ha fatto il giro del mondo, sono tornati a circolare con forza i nomi di Nostradamus e di San Malachia, tra le parole dei fedeli, i dibattiti in tv e le teorie più bizzarre sui social. (continua a leggere dopo le foto)

Il confine tra fede e superstizione si fa sottile. Alcuni si aggrappano a parole antiche nella speranza – o nel timore – di trovare una mappa per orientarsi nel caos. Tra le quartine più citate di Nostradamus, spunta quella che parla della morte di un "pontefice molto vecchio" seguita dall'elezione di un "romano di buona età". Per chi ama le interpretazioni esoteriche, Papa Francesco rappresenterebbe proprio quel pontefice anziano, e il suo successore – secondo questa visione – sarebbe un italiano, chiamato a un pontificato lungo ma tormentato, segnato da contrasti e riforme difficili.

Ancora più cupa è la profezia di San Malachia, vescovo irlandese del XII secolo, secondo cui il prossimo Papa sarà l’ultimo della storia. Lo chiama Petrus Romanus, Pietro Romano, e lo descrive come la guida della Chiesa durante un’epoca di catastrofi, persecuzioni e, infine, il giudizio di Dio. Niente di confermato, ovviamente: nessun testo ufficiale della Chiesa riconosce queste profezie. Eppure, continuano a riemergere ogni volta che la storia rallenta, come se l’umanità, nei momenti di crisi, cercasse risposte nel mistero più che nella ragione.

