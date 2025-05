Nuovo Papa, esisterebbe un “trucco” per comprendere chi è stato eletto un po’ prima degli altri: ecco come

Durante l’elezione di un nuovo pontefice, la folla radunata in Piazza San Pietro attende con trepidazione l’annuncio ufficiale. Tuttavia, esiste un metodo per intuire l’identità del nuovo Papa qualche istante prima della proclamazione ufficiale. (Continua…)

Nuovo Papa, esiste un “trucco” per capire prima degli altri

Seconda giornata di Conclave, tutti in attesa della fumata bianca. Secondo qualcuno potrebbe arrivare in serata. Esiste un trucco, però, per capire prima degli altri chi è stato eletto come nuovo Papa. Questo trucco si basa sulla comprensione della formula latina utilizzata durante l’annuncio. (Scopriamo tutti i dettagli nella pagina successiva…)