Papa Francesco, tutti l’hanno notata: chi è la suora che prega davanti alla bara

In un'atmosfera di profonda commozione, il mondo ha iniziato a rendere omaggio a una figura che ha lasciato un segno indelebile nella storia della Chiesa. Le porte della Basilica di San Pietro si sono aperte per accogliere la salma di Papa Francesco, esposta ai fedeli fino al 25 aprile. Questo evento solenne ha attirato l'attenzione di molti, ma un'immagine in particolare ha catturato l'immaginazione delle persone presenti e di chi seguiva da casa.

Papa Francesco, tutti hanno notato la suora che prega davanti alla bara

Durante la cerimonia di traslazione, guidata dal cardinale Kevin Joseph Farrell, il feretro è stato accompagnato da un silenzio reverente, interrotto solo da un applauso spontaneo quando ha attraversato Piazza San Pietro. Tuttavia, non è stato solo il Papa a essere al centro dell'attenzione. Una figura solitaria, con uno zainetto sulle spalle e mani giunte in preghiera, si è distinta tra la folla.