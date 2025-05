Papa Leone XIV, l’intervista inedita al Tg1: cosa rivelò in passato, assurdo

Papa Leone XIV, conosciuto nel mondo come Robert Francis Prevost, ha recentemente condiviso dettagli personali sul suo viaggio spirituale, rivelando come anche lui abbia affrontato momenti di crisi e incertezze sulla sua vocazione. In un’intervista trasmessa dal Tg1, il Papa ha confessato di aver vissuto “momenti di dubbio sulla vocazione” durante la sua gioventù, un periodo durante il quale il supporto paterno si è rivelato cruciale. “In quei giorni difficili, mio padre è stato fondamentale. Non era un teologo, ma parlava con me delle cose concrete”, ha ricordato il Pontefice. Cosa ha rivelato il nuovo Papa durante quell’intervista? (Continua dopo le foto)

Papa Leone XIV, il racconto sulla vocazione

Il cammino verso il sacerdozio per Prevost è nato in un contesto profondamente cattolico, all’interno di una famiglia attivamente coinvolta nella vita parrocchiale. “La mia vocazione è nata all’interno di una famiglia molto impegnata nella parrocchia”, ha spiegato. Questo ambiente di fede quotidiana, nutrito da genitori e nonni, ha alimentato il suo desiderio di diventare sacerdote fin da giovane età. A soli 14 anni, Prevost ha iniziato il suo percorso formativo in un seminario minore, sviluppando una comprensione più profonda della sua missione. Le origini europee e le radici americane si intrecciano nella vita del Papa. Cresciuto a Chicago da genitori con antenati francesi, italiani e spagnoli, ha sempre considerato l’influenza della comunità parrocchiale e dei sacerdoti diocesani come fondamentale per la sua vocazione. “Vedevo la loro dedizione e il loro servizio. Quella testimonianza mi ha spinto a cercare il mio posto nella Chiesa”, ha dichiarato. (Continua dopo le foto)

Papa Leone XIV, i dubbi sul sacerdozio: la confessione inaspettata

Le indecisioni sul sacerdozio erano accompagnate dalla tentazione di vivere una esistenza più convenzionale, centrata su famiglia e figli. “Quando sei giovane pensi: forse è meglio lasciare tutto, sposarsi, costruire una famiglia. Mio padre mi parlava con delicatezza dell’amore per mia madre, del valore dell’intimità, e dell’importanza di conoscere Cristo. Mi aiutava a rimettere a fuoco le cose davvero importanti”, ha raccontato Leone XIV.

